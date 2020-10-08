وزير صحة الإقليم: أغلب سكان الأقليم متلامسين للمصابين بكورونا

2020/10/08 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ أربيل أوضح وزير صحة إقليم كردستان يوم الأربعاء 07-10-2020، في تصريح صحفي أن الوضع الصحي الآن جداً سيئ و أغلب سكان الأقليم ملامسين للمصابين بفيروس كورونا.د.سامان برزنجي، وزير صحة إقليم كردستان كشف في تصريح صحفي، وضع الفيروس وقال، “الآن الوضع الصحي سيء في الإقليم وأغلب فراد المجتمع ملامسين او مشتبهين …

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