العراق يتحصل أكثر 5 مليارات دينار من منفذ حدودي خلال يوم واحد

2020/10/08 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية يوم الخميس أن إيرادات ميناء أم قصر الأوسط بلغت أكثر من 5 مليارات دينار يوم أمس الأربعاء.وقالت الهيأة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وليوم 7 تشرين الاول 2020 بلغ (5,781,468,000) مليار […]

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