منزل كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة… لن تصدقو ماذا اخذوا

2020/10/08 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تعرضت شقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، الخميس.وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقاً بالحادثة لوكالة فرانس برس أنه “تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الأربعاء” من دون تقديم أي معلومات اضافية.واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من […]

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