حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة تسجل مستوى قياسياً جديداً

2020/10/08 | 20:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفعت حيازة الذهب في صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات العالمية لمستوى قياسي جديد خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

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