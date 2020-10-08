أمريكا.. إحباط مخطط لخطف حاكمة ميشغان والإطاحة بحكومة الولاية

2020/10/08 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إحباط مؤامرة للإطاحة بحكومة ولاية ميشيغان وخطف حاكمتها جريتشن ويتمير.

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