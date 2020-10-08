بالصور.. القبض على ارهابيين أثنين في الرضوانية

2020/10/08 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، ويتمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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