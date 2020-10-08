مقبرة في سوريا تعكس هول أزمة كورونا في البلاد

2020/10/08 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتواجه مقبرة نجها المترامية الأطراف والواقعة خارج العاصمة دمشق، والمثوى لآلاف القتلى في الحروب السورية، صعوبات في استيعاب وفيات كورونا المتزايدة مؤخرا.

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