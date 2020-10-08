أسلاك وكلاشينكوف ومخازن.. رسول يعلن القبض على ’إرهابيين’ اثنين غربي العاصمة (صور)

2020/10/08 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، القبض على اثنين من المطلوبين بتهم إرهابية في العاصمة بغداد.



وقال رسول في تدوينة تابعها "ناس"، (8 تشرين الأول 2020)، إنه "بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، ويتمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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