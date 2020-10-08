بميزات جديدة.. غوغل تعلن أحدث إصدارات متصفح Chrome

2020/10/08 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن إطلاق الإصدارات الأحدث من متصفح Chrome للحواسب والهواتف والأجهزة الذكية، وزودت هذه الإصدارات بميزات مهنية وعملية.

وتبعا لموقع TheWindowsClub فإن إصدارات Chrome 86 الجديدة المصممة للأجهزة التي تعمل بأنظمة Windows و Mac و Linux و Android و Chrome OS حملت معها ميزات تختبر تقنية مهمة للتحكم بإعدادات مؤقتات Javascript ، وتساعد على التقليل من استهلاك بطاريات الأجهزة بشكل ملحوظ أثناء تصفح المواقع عبر هذه المتصفحات.

فالتقنية الجديدة وفقا للخبراء تحد من كمية تدفق البيانات أثناء فتح أكثر من علامة تبويب عبر متصفحات Chrome الجديدة، وبالتالي يقل الضغط على المعالجات وذواكر الوصول العشوائي ويتم ترشيد استهلاك الأجهزة لطاقة البطارية بنسبة 13% تقريبا.

كما حملت نسخ Chrome 86 الجديدة للمستخدمين ميزة “فحص كلمات المرور” أو Password Checkup والتي تساعد بالتحقق مما إذا كانت كلمات مرور المستخدمين قد تسربت إلى جهات أخرى.

وحصلت نسخ المتصفح أيضا على تقنيات “التصفح الآمن” التي تحذر المستخدم من استعمال مواقع إلكترونية مشبوهة يشك بأنها تستعمل لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني.



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