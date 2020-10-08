شباب العراق يلاعبون قطر وديًا تحضيرًا لنهائيات آسيا تحت 19 عامًا

2020/10/08 | 20:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخب الشباب الموعد الودي في تشرين الثاني

الترا عراق - فريق التحرير

تلقتْ الهيئة التطبيعية، دعوة رسمية من الاتحاد القطري لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب الشباب في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عامًا.

ووافقتْ الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على طلب الجانب القطري لخوض المباراتين التي سيتم خوضهما بالرابع عشر والسابع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق بيان صدر عنها.

وستكون مباراتا شباب قطر هي بداية التحضيرات الحقيقية لليوث الرافدين لبطولة آسيا تحت 19 والتي تم تأجيلها إلى بداية عام 2021 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا.





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