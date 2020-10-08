2020/10/08 | 20:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة آرازو محمود عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن تشييد ملعب دولي في مدينة السليمانية محل شكر واعتزاز، داعية الى خدمة شريحة الرياضيين.

وقالت النائبة ارازو محمد في بيان لها يوم الخميس، ان وضع حجر اساس ملعب دولي في مدينة السليمانية من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، محل شكر ويبعث الامل للرياضة والرياضيين.

وأضافت انها تأمل في ان يصبح الاهتمام بشريحة الرياضيين جزءا من برنامج الاتحاد الوطني الكوردستاني في عموم اقليم كوردستان وفي السليمانية وحلبجة وادارتي رابرين وكرميان بشكل خاص، مشددا على ان الرياضة وان لم يكن لها تأثير بقدر السياسة الا انها لا تقل عنها في اظهار الوجه الثقافي للبلد.

واعربت النائبة آرازو محمد عن املها في تصبح الروح الرياضية جزءا من القاموس السياسي في كوردستان، وان يكون ساحة للتنافس لخدمة شعب كوردستان.

وختمت النائبة آرازو بتوجيه الشكر للرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على هذه المبادرة الكبيرة والمهمة.

PUKmedia / ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرياضة النيابية تشكر الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرياضة النيابية تشكر الرئيس المشترك للاتحاد الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).