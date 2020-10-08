اربيل... ندوة شعرية موسيقية لتعريف كتاب أدبي

2020/10/08 | 20:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ندوة للتعريف بكتاب (رازي حرفكان) للشاعر والموسيقار سالار كوشار، والذي تمت طباعته مؤخرا.

وفي الندوة التي جرت على قاعة مكتبة مموزين في مركز داون تاون وسط المدينة، يوم الاربعاء، قامت مديرة الندوة الكاتبة والشاعرة سروي بيان بتعريف الشاعر سالار كوشار للحاضرين مقدمة نبذة مختصرة عن حياته الفنية والشعرية.

بعدها ألقى الكاتب والشاعر قهار شيخاني قصائد شعرية للتعريف بقصائد الشاعر ، وشارك مجموعة عازفي موسيقىين بعزف مقطوعات موسيقية بالتزامن مع القاء القصائد.

وحضر الندوة نخبة من المثقفين والادباء والشعراء والاعلاميين، وفي الختام تم توقيع الكتاب من قبل الكاتب الشاعر وتوزيعه على الحاضرين.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل ‌

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