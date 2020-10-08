القبض على إرهابيين اثنين غربي بغداد

2020/10/08 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إنه" بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية ".

وأضاف ان" الجهاز تمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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