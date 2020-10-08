جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل “إرهابيين” اثنين غربي بغداد

2020/10/08 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، اعتقال “إرهابيين” اثنين غربي بغداد.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، ويتمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد”.

وأضاف أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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