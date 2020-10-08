العراق يعيد (مسحوق غسيل) ويتلف مواد غذائية متنوعة في مركز حدودي مع الاردن

2020/10/08 | 20:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الخميس، عن اعادة اصدار مادة (مسحوق

الغسيل) واتلاف مواد غذائية متنوعة في

مركز جمرك طريبيل الحدودي مع الاردن.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ان

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