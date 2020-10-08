​تعرض منزل رونالدو للسرقة

2020/10/08 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت الشرطة البرتغالية تعرض شقة نجم نادي يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو.

وقال متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقا بالحادثة، أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو، صباح الأربعاء، من دون تقديم أي معلومات إضافية".

واضاف، انه "استغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه وباشرت في مطاردته الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحا أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.

وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى حيث يقيم العديد من أفراد عائلته.



ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في اذار الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".

وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن، وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

وكان رونالدو قد خاض، مساء الأربعاء، مباراة ودية أمام اسبانيا في لشبونة انتهت بالتعادل السلبي ويستعد لملاقاة منتخب فرنسا على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة باريس الأحد، قبل استضافة السويد في لشبونة الأربعاء ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ا.ح

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