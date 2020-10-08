2020/10/08 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد الباحث والمحلل السياسي الامريكي كيفين باريت ، الخميس ، أن سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان شخصية اجرامية منظمة تعمل على تعزيز الاجندة اليمنية المتطرفة لحزب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث أمريكي: سفير واشنطن لدى الكيان الصهيوني شخصية اجرامية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث أمريكي: سفير واشنطن لدى الكيان الصهيوني شخصية اجرامية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).