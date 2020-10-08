2020/10/08 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا ضمن مشروع معًا للسلام الذي تنفّذه منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، قام موظّفي المشروع في مراكز كل من، مركز شباب سيد حمد ومركز شباب النمرود، في ناحية النمرود، ومركز شباب تلكيف، في قضاء تلكيف، ومع عدد من المتطوعين الشباب من كُلًّا الجنسين، بنشاط للأعمال المبتكرة التي تتضمن تحويل مخلّفات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلول وابتكارات ملائمة للبيئة، منظمة UPP الإيطالية تخلق اعمالا فنية معاصرة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلول وابتكارات ملائمة للبيئة، منظمة UPP الإيطالية تخلق اعمالا فنية معاصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).