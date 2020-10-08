هولندا تحبط مخططا إرهابيا

2020/10/08 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أدانت محكمة هولندية، الخميس، ستة رجال بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي واسع النطاق على حدث عام وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و17 عاما.

وقالت محكمة روتردام في بيان إن الرجال كانوا يخططون لإطلاق النار ببنادق هجومية من طراز كلاشينكوف في مهرجان وتفجير سيارة مفخخة في أواخر عام 2018.



كما أرادوا ارتداء سترات ناسفة وتفجيرها عند وصول الشرطة.

غير أن أجهزة المخابرات أبلغت الشرطة وتمكن عميل سري من التسلل إلى العصابة وإحباط استعداداتهم في النهاية قبل وقوع أي هجوم.



واعتقلت الشرطة المدججة بالسلاح المشتبه بهم في سبتمبر 2018.

وحكم على زعيم الجماعة، وهو رجل من أصل عراقي، بالسجن 17 عاما.



لم يتم الكشف عن أسماء المتهمين بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية.

وذكر بيان المحكمة أن العصابة "أرادت ضرب السكان المدنيين والشرطة في هولندا بهجوم دموي يسفر عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء.



بفضل تدخل الأجهزة الأمنية للحكومة الهولندية في الوقت المناسب، لم يتمكنوا من تنفيذ خططهم".

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