العراق يورد 253 ألف برميل نفط إلى الأردن خلال سبتمبر

2020/10/08 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أن واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر سبتمبر /أيلول الماضي حوالي 253.6 ألف برميل بمعدل 8560 برميل يومياً.وأوضحت زواتي اليوم الخميس، ان جائحة (كورونا) فرضت تفريغ …

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