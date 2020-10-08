2020/10/08 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} ألقت السلطات القبض على قرصان إلكتروني "هاكر" اقتحم أنظمة ريال مدريد الإسباني للحصول على وثائق حساسة تابعة للنادي الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على "هاكر" برتغالي اخترق نادي ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على "هاكر" برتغالي اخترق نادي ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).