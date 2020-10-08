مقتل مدير آسايش منفذ حدودي للاقليم مع تركيا بإطلاق نار

2020/10/08 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتل مدير آسايش منفذ "سرزيري" الحدودي مع تركيا، اليوم الخميس، بإطلاق نار تعرض له في قضاء آميدي "العمادية" بمحافظة دهوك.

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