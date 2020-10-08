رابطة فنادق كربلاء: جهات عرقلت دخول الزوار الأجانب وهذا ما سنفعله بعد زيارة الأربعين

2020/10/08 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتهم رئيس رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في كربلاء محمد الهر، جهات – لم يسمها- بعرقلة قرار الحكومة بدخول زوار أجانب في زيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام.

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