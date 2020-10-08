محافظ النجف: نجاح خطة الأربعين ومستمرة لحين انتهاء زيارة وفاة الرسول {ص}

2020/10/08 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف:الفرات نيوز} اعلن محافظ النجف لؤي الياسري نجاح الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة الاربعين المباركة

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