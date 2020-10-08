الغانمي من كربلاء: لم نسجل أي خرق أمني خلال الزيارة الأربعينية

2020/10/08 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بمراسم الزيارة الأربعينية من دون تسجيل أي خرق أمني، مشيدا بجهود جميع المساهمين في إنجاح هذه الزيارة.

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