وزارة المالية تحدد موعد صرف رواتب بعض الدوائر المتأخرة لليوم

2020/10/08 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن رواتب دوائر لم تصرف حتى اليوم.

وذكرت المالية، في بيان مقتضب أن “تمويل رواتب باقي الدوائر الاخرى يوم الأحد المقبل”، مشيرة إلى أنها تبذل “جهودا لاستكمال إجراءات صرف رواتب جميع دوائر الدولة والمحافظات”.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، اطلاق رواتب الموظفين.

وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لوزارة المالية، انه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية”.

وأشارت الوزارة الى انها “ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية”.

ونوهت الى أن “الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا”.

وبينت انها “تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات، حيث ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف”.

كما وأكد البيان ان “فرقة العمل التي تقودها الوزارة أنجزت (الورقة البيضاء)، للإصلاح الاقتصادي”، مشيرا الى ان “الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023”.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول “ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا”.

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