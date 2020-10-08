الشيوعي العراقي و-الدعاية ضد الدين- - قاسم علي فنجان

2020/10/08 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان عندما تلتقي بأحد "الرفاق" في الحزب الشيوعي العراقي، وتبدأ نقاشا معه حول كيفية التعامل مع الدين، على اعتبار ان السلطة السياسية بيد رجال الدين، فيجب على القوى التي تريد اسقاط نظام الإسلام السياسي "علمانية، لبرالية، شيوعية" ان تضع في برامجها سبل مواجهة الأفكار الدينية، التي بها يسيطرون على وعي الناس، والهدف هو ليس القضاء على الدين كما يصور البعض من "عطاري الفكر" من "اكاديمي ومنظري" الحزب الشيوعي العر ......





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