الطاقة النيابية: العراق لاينتج غير 50 بالمئة من حاجته الفعلية للكهرباء

2020/10/08 | 21:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب محمود الزجراوي، الخميس، ان العراق لاينتج سوى 50% من حاجته الفعلية للكهرباء

وقال الزجراوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ العراق يتمتع بخصائص مهمة على مستوى العالم باحتواءها على مصادر مختلفة للطاقة القادرة على انتاج الكهرباء ومنها النفط والغاز والشمس وايضا السدود لكنه يعاني من ازمة طاقة خانقة”.

واضاف، ان “ العراق لاينتج سوى 50% من حاجته للكهرباء وما تبقى خاضع للاستيراد لافتا الى ان ملف الطاقة برمته خاضع للتدخل الخارجي مشيرا الى ان العراق اذا ما نجح وحقق الاكتفاء الذاتي في ملف الطاقة سينتقل اقتصاده الى مرحلة كبيرة وهذا مالاتريده الكثير من الدول لمصالح تتعلق بابقائه مستهلك لكل شي”.

واشار الى ان “وصول العراق الى مرحل الاكتفاء الذاتي في ملف الطاقة ليس مستحيلا ويمكن من خلال خارطة طريق تحقيقه في غضون فترة زمنية وجيزة لكن نحتاج الى ارادة وموقف في دعم هذا الاتجاه من اجل بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة تقلبات الاوضاع في العالم”.انتهى 25ف

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