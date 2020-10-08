واشنطن تقرّ عقوبات بحق 18 مصرفا إيرانيا 

2020/10/08 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الخميس إقرار عقوبات بحق 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة “الضغوط القصوى” الأميركية.وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية”.[…]

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