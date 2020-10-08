2020/10/08 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء (العراق)-(أ ف ب) – بين الأضرحة ذات القباب الذهبية والحشود المتشحة بالسواد، رُفعت صور كبيرة للجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وكذلك ل”شهداء ثورة تشرين”، خلال زيارة الأربعين في كربلاء هذا العام.وشارك 14,5 مليون شخص من العراق فضلا عن ثمانية بلدان أخرى من بينها إيران ولبنان ودول خليجية.وتحدثت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يقول زوار كربلاء في ذكرى أربعينية الحسين؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يقول زوار كربلاء في ذكرى أربعينية الحسين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).