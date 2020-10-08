المغرب : ضبط  11 طناً من الحشيشة واعتراض 231 مهاجراً غير قانوني 

2020/10/08 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) -عبدالحق بن رحمون أعلنت السلطات الامنية المغربية إجهاض عملية تهريب أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيشة نحو أوروبا في ميناء طنجة في شمال المملكة، وتوقيف سائق شاحنة كانت المخدرات مخبأة فيها.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن العملية التي جرت مساء الأربعاء سمحت ب”إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات […]

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