عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في العاصمة

2020/10/08 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “أعدت خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة بمشاركة جميع القطعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، وقد تكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة”، مبينة ان الخطة تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد”.





واضافت القيادة، انه “لابد من الإشارة الى ان أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين”، مشيدة “بالوعي الصحي والأمني الذي تمتع به المواطنين وأصحاب المواكب وتعاونهم الكبير مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا الصحية والأمنية التي أصدرتها القيادة”.

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