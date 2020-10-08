2020/10/08 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]كشف المستشفى البيطري في ديالى، الخميس، عن تحقيق المحافظة نسبة اكتفاء تصل الى 70% من منتوجات الدواجن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تحقق الاكتفاء بنسبة 70% من منتوجات الدواجن ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تحقق الاكتفاء بنسبة 70% من منتوجات الدواجن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).