وزير داخلية الاقليم: سنكون غدا في بغداد لإنهاء مشاكل شنكال

2020/10/08 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك كشف وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق السيد “ريبر احمد” عبر تغريدة له على موقع التويتر عن زيارته لبغداد يوم غد الجمعة لانهاء الاتفاق على قضاء شنكال.وقال في تغريدته “غدا سنكون في بغداد لإنهاء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع وأعادة الاستقرار الى المنطقة”.وتأتي هذه الخطوة في اطار مباحثات …

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