الصحة تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الاربعينية

2020/10/08 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، نجاح خطتها للاسناد الطبي الطارئ لزيارة اربعينية الامام الحسين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (8 تشرين الاول 2020)، ان "خطتها للاسناد الطبي الطارئ للزيارة الاربعينية نجحت من حيث اتخاذ الاجراءات الصحية والارشادات التوعوية ولاسيما في ظل جائحة كورونا".

واضافت، ان "جهودا كبيرة بذلت من دائرة صحة كربلاء المقدسة وجميع دوائر الوزارة والجهات الساندة وباشراف ميداني مباشر من قبل وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي حيث قدمت المستشفيات والمفارز الطبية الخدمات المطلوبة لكافة الزائرين ومتابعة عمل المواكب من خلال المفارز الثابتة والجوالة فضلا عن نشر الفرق الطبية لرسائل التثقيف ولتوعية الصحية وتوزيع الكمامات".

واوضحت، ان "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي تقدم بالشكر والتقدير للجهود المقدمة من الجيش الابيض وبالاخص في كربلاء المقدسة والملاكات والجهات الساندة من ملاكات العتبات المقدسة ومديريات طبابة الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والمواطنين المتعاونين والملتزمين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الوزارة ومؤسساتها".

ا.ح

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