شاهد.. كيف تغيرت ملامح أبناء “حنان ترك” بعدما أصبحوا شباب

2020/10/08 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك ، عن صور جديدة لابنيها “يوسف وآدم” ، وذلك عبر حسابها على موقع إنستغرام.حيث نشرت صور لهما وهما فى مرحلة الطفولة ، وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالتالي” ماشاء الله ، شبهك أوى ، نسخة منك ، نفس ضحكتك وعيونك ، ربنا يحفظهم من […]

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