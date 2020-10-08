عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين

2020/10/08 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في بغداد، إذ تم اعداد خطة أمنية خاصة بهذه المناسبة بمشاركة جميع القطعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية الساندة، تكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "الخطة تميزت بمرونة وانسيابية عاليتين في الطرق، مما سهل حركة المواطنين داخل العاصمة بغداد"، معتبرة أن "أحد أسباب نجاح الخطة هو تنفيذ عمليات استباقية ناجحة وفق معلومات استخبارية دقيقة، حالت دون قيام المجاميع الإرهابية من تنفيذ مآربهم في استهداف الزائرين".

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