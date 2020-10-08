2020/10/08 | 21:54 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول سياسية متحولة جنسيًا في الحكومة البلجيكية تتعرض لانتقادات بعد أيام من تعيينها) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول سياسية متحولة جنسيًا في الحكومة البلجيكية تتعرض لانتقادات بعد أيام من تعيينها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).