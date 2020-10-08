علاج كورونا يقترب من التوزيع… دولة تعلن انتاج كفايتها منه لمواطنيها

2020/10/08 | 21:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار، اليوم الخميس، إن جرعات كافية من لقاح كورونا يمكن تصنيعها في الفترة ما بين مارس (آذار) وحتى أبريل (نيسان) من العام المقبل لتكون متاحة لكل أميركي يرغب في الحصول عليها.

وذكر عازار في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة غولدمان ساكس للرعاية الصحية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء أن من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد – 19 بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.



وأضاف أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار «ريجينيرون» للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

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