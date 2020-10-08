محدث.. النفط يرتفع 3% عند التسوية لأعلى مستوى بـ5 أسابيع

2020/10/08 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في 5أسابيع، مع اقتراب إعصار "دلتا" من خليج المكسيك.

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