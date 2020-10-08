2020/10/08 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’الموقف الوبائي لا يعكس الحقيقة’’.. نائب يتحدث عن سبب مباشر وراء ارتفاع وانخفاض إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’الموقف الوبائي لا يعكس الحقيقة’’.. نائب يتحدث عن سبب مباشر وراء ارتفاع وانخفاض إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).