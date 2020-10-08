بالوثيقة.. المثنى توقف توزيع قطع الاراضي على موظفي صحة المحافظة

2020/10/08 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوقفت محافظة المثنى توزيع قطع الاراضي على دائرة صحة المحافظة الى اشعار اخر، موجهة الجهة المعنية بالنظر للطعون والمحلق من الاسماء التي لم ترسل من المؤسسات الصحية كافة.

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