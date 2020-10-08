ديسمبر المقبل… العراق يضخ اكثر من 250 الف برميل نفط الى الاردن

2020/10/08 | 22:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، اليوم الخميس 8 تشرين الاول 2020، أن واردات المملكة من نفط العراق بلغت خلال شهر سبتمبر /أيلول الماضي حوالي 253.6 ألف برميل بمعدل 8560 برميل يومياً.

وأوضحت زواتي، ان جائحة (كورونا) فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة، وشارك في العملية خلال أيلول الماضي 857 صهريجا اردنيا، بحسب وكالة أنباء الأردن “بترا”.

ووفق الوزيرة زواتي بلغ إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ نهاية أغسطس /آب 2019 ولغاية نهاية سبتمبر /أيلول 2020 حوالي 2.958 مليون برميل وبمعدل يومي 7545 برميلا نقلت بواسطة 11152 صهريجا عراقيا وأردنيا محملة من موقع محطة الصينية / بيجي إلى موقع المصفاة بالزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي، تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاردن والعراق في الثاني من فبراير/شباط 2019.

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