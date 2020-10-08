 “هالك” يخرب نجمة ترامب في جادة المشاهير..فيديو

2020/10/08 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تعرّضت نجمة دونالد ترامب في “جادة المشاهير” في هوليوود للتخريب بالمعول على يد رجل متنكّر بزيّ البطل الخارق هالك.وكان جيمس لامبرت أوتيس (56 عاما) الذي يعرّف عن نفسه على “تويتر” بأنه “ناشط غير عنيف” قد جاهر بفعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.وتعرّفت عليه الشرطة بواسطة تسجيلات فيديو للحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي وأطلق […]

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