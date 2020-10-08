2020/10/08 | 22:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمن إقليم كوردستان يتوعد بالقصاص من قتلة "آليخان": سيدفعون الثمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/08 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن إقليم كوردستان يتوعد بالقصاص من قتلة "آليخان": سيدفعون الثمن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن إقليم كوردستان يتوعد بالقصاص من قتلة "آليخان": سيدفعون الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).