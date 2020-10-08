اسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

2020/10/08 | 22:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى في 5أسابيع، مع اقتراب إعصار “دلتا” من خليج المكسيك.

وتلقت أسعار الخام لدعم مع مخاوف نقص الإمدادات مع إخلاء عمال النفط منصات التنقيب في خليج المكسيك الأمريكي قبل إعصار “دلتا” مع توقع اشتداده إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة “193 كم في الساعة”.

وأنتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز، وفقًا للحكومة الأمريكية، وتعرضت المنطقة، التي تمثل 17 بالمائة من إنتاج الخام الأمريكي لعدة عواصف على مدى الأشهر القليلة الماضية، كل منها أثر لفترة وجيزة على إنتاج النفط.

وكانت أسعار النفط تراجعت بحوالي 2 بالمائة في جلسة الأربعاء بعدما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات الخام بعكس المتوقع، كما صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي بعدما قفز بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3.1 بالمائة إلى 41.19 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 3.2 بالمائة إلى مستوى 43.37 دولار للبرميل.

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