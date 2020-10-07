فيديو جديد لترامب يخاطب فيه كبار السن ويتوعد الصين

2020/10/08 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة للمسنين في بلاده أعرب فيها عن تعاطفه معهم، مهددا الصين بدفع ثمن انتشار هذا المرض الفظيع، في إشارة لجائحة كورونا.

وطمأن ترامب المسنين بأنهم سيتجاوزون هذه المحنة الصحية الفظيعة، وأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هي الأفضل.

وتكلم ترامب عن العناية الرائعة التي تلقاها بعد دخوله المستشفى وهو في حالة سيئة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية للطعام والدواء تحركت بشكل فوري لتأمين الأدوية التي تلقاها.

وشدد على حرصه واهتمامه الكبيرين بصحة المسنين، مشيدا بالأطباء والرعاية الصحية العظيمة التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية.

وهاجم ترامب منافسه في الانتخابات جو بايدن، واصفا إياه “بأنه يتكلم فقط وهذا ما يعمله… بايدن لم يستطع خلال 47 سنة من القيام بما قام به ترامب خلال 47 شهرا، حتى أنه لم يعرف التعامل مع جائحة H1N1” عندما كان في الحكم.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

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