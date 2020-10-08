اغتيال مدير آسايش منفذ سرزيري

2020/10/08 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مدير آسايش منفذ سرزيري في قضاء آميدي التابع لمحافظة دهوك مساء يوم الخميس 8/10/2020، متأثرا بجراحه بعد اطلاق النار عليه.

وحسب المعلومات التي حصل عليها PUKmedia، فإن مدير آسايش سرزيري غازي اليخان تعرض لاطلاق نار واصيب اصابة بليغة، وقد فارق الحياة متأثرا بالاصابة.

PUKmedia / خاص ‌

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