بغداد... القبض على إرهابيين اثنين في الرضوانية

2020/10/08 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من اعتقال اثنين من الارهابيين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة الاتحادية بغداد، وذلك حسبما اعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الخميس 8/10/2020.

وجاء في بيان للواء يحيى رسول، انه "بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية "، مشيرا الى ان الجهاز "تمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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