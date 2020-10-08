“آفا سبور” تواصل إعادة تطوير و تأهيل ملعب كركوك الأولمبي

2020/10/08 | 22:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكدت الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة تواصل اعمال الانهاءات والتشطيب لملعب كركوك الاولمبي، اذ يشرف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على متابعة الاعمال والدعم لشركة اڤا سبور التركية فضلاً عن الملاكات الهندسية والفنية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “أعمال تأهيل وتطوير ملعب كركوك الأولمبي تتواصل وكانت الاعمال المنجزة للمدة من 1-10-2020 حتى 7-10-2020 كالآتي: متابعة الإنهاءات الداخلية بالمرمر لبناية الـ ( VVIP ) و اعمال الهيكل الحديدي لمقصورتها بالاضافة لأعمال قلع ورفع البياض من الجدران الداخلية لصالة الـ ( VVIP)”.

واضافت ان “الشركة استمرت بأعمال معالجة المدرجات المتضررة لمقصورة الـ ( VIP ) بمواد معالجة خاصة، وأعمال التغليف بالحجر الحلان والمرمر من الخارج لبناية المنازع ، كما يستمر العمل ايضا بأعمال بناء القواطع العليا للابنية تحت المدرجات للجزئين ( 7، 8 ) وأعمال اللبخ والتأسيسات الكهربائية لنفس الجزئين”.

وبينت ان “الاعمال شملت عمليات البياض بالجص للجدران الداخلية للابنية تحت المدرجات للجزء ( 8 )، واعمال التسوية والتسقيط والتعديل لارضية الملعب الخاص بالثيل الطبيعي”.

واشارت الى ان “نسبة الانجاز حسب جدول الكميات والاعمال الاضافية 73 % مع تواصل الشركة باعمالها لانهاء وانجاز تطوير وتأهيل الملعب خلال مدة وجيزة قياسية كما تم الاتفاق على ذلك”.



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